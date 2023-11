Internationale cricketbond schorst Sri Lanka om overheidsinmenging

De internationale cricketfederatie (ICC) heeft Sri Lanka met onmiddellijke ingang geschorst. Volgens de ICC heeft de bond van Sri Lanka zijn verplichtingen als lid geschonden, “in het bijzonder de vereiste om zijn zaken autonoom te beheren en ervoor te zorgen dat er geen overheidsinmenging is”.

De voorwaarden van de schorsing zullen later door het bestuur van de ICC worden vastgesteld.

Sri Lanka heeft inmiddels zijn laatste wedstrijd op het WK in India gespeeld. De ploeg won slechts twee van de negen wedstrijden, inclusief het duel met Nederland, en staat daarmee op de voorlaatste plaats in de groep. Oranje won eveneens twee keer op het WK en staat laatste, maar heeft nog een wedstrijd te gaan. Nederland speelt zondag zijn laatste wedstrijd tegen gastland India, de ongeslagen nummer 1 in de groepsfase.