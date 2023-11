Judoka Meyer wacht operatie na knieblessure

Judoka Roy Meyer heeft bij de EK judo vorige week in Montpellier een zware knieblessure opgelopen. De 32-jarige zwaargewicht laat via Instagram weten dat hij geopereerd moet worden.

“Bij mijn laatste pot op het EK ben ik helaas aan mijn knie geblesseerd geraakt”, vertelt Meyer, die eerder in het toernooi in de kwartfinales verloor van landgenoot Jelle Snippe. “De eerste testen leken mee te vallen, maar nu blijkt dat ik er de komende tijd uit lig en geopereerd moet worden. De komende periode ligt mijn focus op herstellen en fit worden.

Het is opnieuw een klap voor Meyer, die onlangs te horen kreeg dat hij op zoek moet naar een nieuwe coach. Vlak voor de EK in Montpellier liet zijn Britse trainer Jean-Paul Bell weten dat hij Meyer niet meer kon “raken”. Hij besloot daarom de samenwerking te beĆ«indigen. “Na alle onrust van de afgelopen weken zonder coach leek er licht aan het eind van de tunnel, mijn eigen team stond klaar om te beginnen na de EK. Helaas ik moet opnieuw een bittere pil slikken”, laat hij weten. “Maar ik heb voor ergere vuren gestaan; zoals ene Arnold ooit zei, zeg ik ook: I’ll be back!”