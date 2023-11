Lange schorsingen voor Belgische tennissers na matchfixingzaak

Zeven Belgische tennissers zijn geschorst om het schenden van het Tennis Anti-Corruption Program (TACP). Dat meldt de International Tennis Integrity Agency (ITIA). De schorsingen houden verband met een onlangs afgeronde strafzaak waarbij een matchfixingsyndicaat in België betrokken was.

De zeven tennissers, Arnaud Graisse, Arthur de Greef, Julien Dubail, Romain Barbosa, Maxime Authom, Omar Salman en Alec Witmeur, werden in de zaak veroordeeld door een strafrechter en zijn daarna straffen overeengekomen met de ITIA.

Witmeur, De Greef en Barbosa waren al voorlopig geschorst sinds mei 2021, aangezien zij op dat moment nog actief waren. De Greef en Barbosa gaven negen schendingen van het TACP toe, Witmeur zes.

De Greef kreeg een schorsing van drie jaar en negen maanden, die afloopt in februari 2025. De Belg, die in het verleden als hoogste notering op de wereldranglijst plaats 113 had, kreeg tevens een boete. Romain Barbosa kreeg dezelfde straf, terwijl Witmeur een schorsing van twee jaar en zeven maanden, plus een boete, kreeg.

Graisse kreeg een schorsing van vier jaar en tien maanden. Dubail en Authom werden geschorst voor drie jaar en negen maanden en Salman kreeg een schorsing van twee jaar en zeven maanden.