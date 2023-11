Schaatser Hoolwerf wint eerste massastart in wereldbeker

Bart Hoolwerf heeft in het Japanse Obihiro de eerste massastart in de wereldbeker gewonnen. De 25-jarige schaatser versloeg na zestien ronden in de sprint olympisch en wereldkampioen Bart Swings uit Belgiƫ en Livio Wenger uit Zwitserland

De schaatsers hadden Viktor Hald Thorup ver weg laten rijden. Marcel Bosker knapte veel werk op om de Deen in het zicht te houden en de sprinters versnelden in de laatste twee ronden om hem alsnog terug te halen. Hoolwerf, vorig jaar op de WK nog tweede achter Swings, bleef goed in het spoor van onder anderen de Belg en plaatste zijn definitieve jump laat. Hij stak zijn schaats net voor Swings en Wenger over de finish. Bosker eindigde als dertiende.