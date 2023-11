Schaatser Nuis vooralsnog vierde op 1000 meter bij wereldbeker

De Nederlandse schaatsers zijn bij de wereldbeker in het Japanse Obihiro naast het podium geëindigd op de 1000 meter. Kjeld Nuis was met 1.08,84 de beste Nederlander. Hij werd vierde, maar repte later van een diskwalificatie waardoor hij een plek zou stijgen in de rangschikking. De officiële uitslag is nog niet aangepast.

Nuis nam het op zijn 34e verjaardag op tegen land- en ploeggenoot Jenning de Boo. De olympisch kampioen van 2018 op de kilometer bleef net achter de tijden van de verrassende Japanner Masaya Yamada (1.08,35) en de Chinees Zhongyan Ning (1.08,54).

In de slotrit dook de Amerikaan Jordan Stolz nog onder de tijd van Nuis. De regerend wereldkampioen bleef met 1.08,78 steken op de derde tijd. Zijn tegenstander Tijmen Snel zag zijn start al mislukken en zette met 1.10,78 de twintigste en laatste tijd neer.

De Boo werd bij zijn wereldbekerdebuut met 1.09,31 tiende. Ploeggenoot Tim Prins was één honderdste van een seconde langzamer en werd twaalfde.

Janno Botman was eerder op de dag als zevende geëindigd op de 1000 meter in de B-groep.