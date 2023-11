Schaatsster Kok begint wereldbeker 500 meter met brons

Femke Kok is bij de eerste wereldbekerwedstrijd in het Japanse Obihiro als derde geƫindigd op de eerste 500 meter. De 23-jarige wereldkampioene moest met 37,93 twee Amerikaanse schaatssters voor zich dulden. Kimi Goetz was met 37,82 de snelste voor Erin Jackson.

Kok versloeg in haar rit Kim Min-sun. De Zuid-Koreaanse won vorig seizoen vijf van de zes wereldbekerwedstrijden op de 500 meter en werd nu met 37,99 geklopt.

Jutta Leerdam werd in haar rit ruim verslagen door Olympisch kampioene Erin Jackson. Na missers in de eerste bocht kwam ze tot 38,43 en werd daarmee tiende. Jackson won in 37,89, goed voor de tweede tijd.

Naomi Verkerk werd in de slotrit verslagen door de Amerikaanse Goetz. Ze was met 38,43 net iets sneller dan Leerdam en werd negende.

Marrit Fledderus reed haar eerste rit in de wereldbeker van het seizoen tegen landgenote Dione Voskamp. Fledderus zette 38,24 neer, goed voor de achtste tijd. Voskamp kwam tot 38,65 en werd vijftiende.