Schaatsster Leerdam zet zegereeks op 1000 meter voort

Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Obihiro haar zegereeks op de 1000 meter voortgezet. De 24-jarige wereldkampioene was met 1.14,57 nipt sneller dan de Japanse olympisch kampioene Miho Takagi die tweede werd in 1.14,68. De Amerikaanse Kimi Goetz werd met 1.14,75 derde.

De Zuid-Hollandse versloeg in haar rit de Amerikaanse Brittany Bowe nadat ze eerder op de dag haar eerste 500 meter in de wereldbeker had zien mislukken. Vooral haar eerste volle ronde van 26,97 was veel sneller dan de concurrentie.

Leerdam bleef vorig seizoen ongeslagen op de 1000 meter. Ze won alle vijf de wereldbekerwedstrijden die ze reed, de 1000 meters bij de EK sprint en nationale kampioenschappen en veroverde aan het einde van het seizoen voor de tweede keer in haar carrière de wereldtitel op de kilometer.

Femke Kok werd in haar rit verslagen door Goetz. Ze kwam tot 1.15,22 en werd daarmee vierde. Ze was eerder nog als derde gefinisht op de 500 meter.

Marrit Fledderus nam het net als op de 500 meter op tegen een landgenote. Ze was met 1.16,55 sneller dan Helga Drost. Drost kwam tot 1.18,82 en eindigde als negentiende. Antoinette Rijpma-de Jong werd in de slotrit verslagen door Takagi en kwam tot 1.17,53. Daarmee werd ze zestiende.