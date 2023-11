Sprinter Otterspeer net naast podium op eerste 500 meter

De Nederlandse schaatsers zijn buiten de medailles gebleven in de eerste wereldbekerwedstrijd op de 500 meter. Hein Otterspeer was in het Japanse Obihiro de beste Nederlander op de vierde plaats met 34,89. De Japanner Tatsuya Shinhama won met een tijd van 34,52 voor zijn landgenoten Wataru Morishige en Yuma Murakami.

Otterspeer was in zijn rit beter dan Yevgeniy Koshkin uit Kazachstan, die snel opende, maar duidelijk langzamer was in de ronde. Hij zag daarna alleen de drie Japanse sprinters onder zijn tijd duiken.

Kai Verbij werd in zijn rit ruim verslagen door de Japanner Morishige. De 29-jarige Zuid-Hollander, die op het kwalificatietoernooi eind oktober in Thialf nog zwaar ten val was gekomen op de 1000 meter, reed 35,64 en werd achttiende. Morishige kwam tot 34,69. Alleen Shinhama was daarna sneller.

Sebas Diniz kwam bij zijn debuut in de wereldbeker ten val. In de laatste rit tegen wereldkampioen Jordan Stolz ging de 21-jarige sprinter uit Borne in de laatste bocht onderuit. Stolz eindigde met 34,91 als zesde.

Ook Merijn Scheperkamp bleef ver verwijderd van de beste tijden. Hij werd verslagen door de Canadees Laurent Dubreuil en kwam tot de vijftiende tijd van 35,44.

Janno Botman reed eerder op de dag in de B-groep 35,26. Daarmee werd hij derde en mag hij in de volgende 500 meter in de A-groep starten. Verbij en Diniz moeten hun volgende 500 meter in de B-groep rijden.