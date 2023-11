Tennisser Murray breekt voor derde keer met coach Lendl

Tennisser Andy Murray breekt voor de derde keer met zijn coach Ivan Lendl. De Schot kent een teleurstellend seizoen en daarnaast ziet Lendl het niet meer zitten de hele wereld rond te reizen.

Murray won drie grand slams, allemaal onder leiding van de voormalige nummer 1 van de wereld uit Tsjechië. “Ivan heeft mij bijgestaan tijdens de grootste momenten uit mijn carrière en ik kan hem daarvoor niet genoeg bedanken”, aldus de 36-jarige tennisser.

Ook Lendl zelf kijkt terug op mooie periodes, waarin Murray veel successen kende. “Hij is een harde werker en de sport is mooier geworden door hem. Ik wens hem het allerbeste voor de komende jaren.”

Murray, de huidige nummer 42 van de wereld, won onder meer de US Open in 2012 en Wimbledon in 2013 en 2016. Bij de Australian Open verloor hij vijf finales en op Roland Garros één. Verder was hij in 2016 nummer 1 van de wereld en pakte hij tweemaal olympisch goud.

De Schot gaat in zijn team nu verder met Mark Hilton en Jonny O’Mara, die Murray al langer ondersteunen. Of er een nieuwe grote naam aan het team wordt toegevoegd is niet bekend.