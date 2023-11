Tennissters Slovenië naar halve finale Billie Jean King Cup

De tennissters van Slovenië hebben zich geplaatst voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. De Sloveense vrouwen verloren in Sevilla hun tweede groepswedstrijd tegen Kazachstan (1-2), maar deden genoeg om door te gaan.

Kaja Juvan zette Slovenië tegen Kazachstan op voorsprong met een eenvoudige zege op Anna Danilina: 6-1 6-0. Tamara Zidansek won vervolgens de eerste set tegen Yulia Putintseva met 6-2, waarmee de groepswinst en plaatsing voor de halve finales een feit was. Ze verloor daarna de tweede set met dezelfde cijfers en gaf op met een blessure. Kazachstan won het afsluitende dubbelspel met 2-6 6-4 10-7.

Slovenië, dat eerder met 2-1 had gewonnen van Australië, treft in de halve finales Italië. De Italiaanse vrouwen verzekerden zich donderdag van een plaats in de halve eindstrijd met een 2-0-zege op Duitsland.

Canada heeft zich eveneens gekwalificeerd voor de halve finales van het landentoernooi dat de opvolger is van de Fed Cup. Hun tegenstander in de halve finale komt uit de wedstrijd tussen Tsjechië en de Verenigde Staten, die later op vrijdag op het programma staat.