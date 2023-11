Thialf open voor suggestie om gastheer te zijn bij Spelen 2030

Directeur Minne Dolstra van Thialf staat open voor de suggestie dat het schaatsstadion in Heerenveen gastheer wordt voor de eventuele Olympische Winterspelen van 2030 in Zwitserland. “Als ze het vragen, dan gaan wij geen nee zeggen. Uiteraard na samenspraak met de betrokken partijen”, bevestigt Dolstra eerdere berichtgeving van De Telegraaf.

Zwitserland heeft zich, net als Frankrijk en Zweden, officieel kandidaat gesteld voor de Spelen van 2030. Het land beschikt echter niet over een goede schaatsaccommodatie. In het kader van duurzaamheid en om de kosten te drukken, zou men bij de eventuele toewijzing van de Spelen kijken naar uitwijkmogelijkheden, zoals Thialf.

“We hebben nog geen officieel verzoek uit Zwitserland gehad”, zegt Dolstra. “Ik had al wel iets gehoord dat ze niet alles zelf wilden doen, net als ItaliĆ« dat in 2026 niet van plan is. Maar ik weet inmiddels dat we worden genoemd in het bidbook van Zwitserland.”

Dolstra ziet veel voordelen in het plan om het schaatsen in Thialf te houden, als Zwitserland groen licht krijgt voor 2030. “Het gaat bij de Olympische Spelen ook om verbroedering. Daarnaast kijkt men naar duurzaamheid. Sommige landen gebruiken hun accommodaties niet meer na afloop van de Spelen. Het worden spooksteden of ze worden neergehaald. Dat zou nu niet het geval zijn.”

Dolstra denkt ook niet dat er grootschalige veranderingen aan het eigen stadion moeten plaatsvinden, als Thialf daadwerkelijk het schaatsen in 2030 onder zijn hoede krijgt. “Een paar kleine dingen. Het stadion is klaar voor grote evenementen, dat hebben we de laatste jaren al vaker bewezen. Het zou goed zijn voor Thialf, voor Friesland en voor Nederland.”