Tsjechische tennissters naar halve finale Billie Jean King Cup

De Tsjechische tennissters staan in de halve finales van de Billie Jean King Cup. In een rechtstreeks duel om plaatsing werd de VS verslagen met 2-1. Zaterdag wacht Canada, dat zich eerder al bij de laatste vier schaarde.

In Sevilla was het Danielle Collins die de VS op voorsprong zette. In het enkelspel versloeg ze Katerina Siniakova vrij overtuigend met 6-3 6-2. Daarna was het de Tsjechische Marketa Vondrousova die de stand gelijk trok. De Wimbledonkampioene van dit jaar schoof Sofia Kenin makkelijk aan de kant: 6-1 6-1. Al voordat het laatste punt werd gespeeld stond Kenin, die in 2020 nog de Australian Open won, huilend op de baan.

Bij een 1-1 tussenstand moest de beslissing vallen in het dubbelspel. Die wedstrijd ging uiteindelijk naar Tsjechië. Barbora Krejcikova en Siniakova bleken net te sterk voor het Amerikaanse duo, dat bestond uit Collins en Taylor Townsend. In een vermakelijk duel werd het 6-3 7-5 voor het Tsjechische koppel.

De andere halve finale van de Billie Jean King Cup gaat zaterdag tussen Slovenië en Italië. De finale is zondag.