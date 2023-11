Alvarado oppermachtig in derde veldrit om Superprestige

Veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado heeft de derde cross uit de Superprestigereeks gewonnen. De Rotterdamse was in de Jaarmarktcross een klasse apart. Op ruime achterstand finishte haar landgenote Aniek van Alphen als tweede. Haar land- en ploeggenote Annemarie Worst werd derde.

Bij afwezigheid van wereld- en Europees kampioen Fem van Empel was Alvarado als favoriet gestart in de vettige modder van Niel. De veldrijdster van Alpecin-Deceuninck ging er snel vandoor, met achter haar Worst van de ploeg 777.

Die sloeg in de derde van vier ronden een aanval van Manon Bakker af, maar zag in de slotronde Aniek van Alphen passeren na een val in de modder.

Alvarado won ook de vorige cross uit de Superprestige in Ruddervoorde en leidt het klassement.