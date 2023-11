Baanrenner Lavreysen wint ondanks nederlaag sprintklassement

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft zich voortijdig verzekerd van de eindzege in de Champions League bij de sprinters. De wereldkampioen bereikte de finale van het sprinttoernooi bij de vijfde en laatste wedstrijddag in Londen. Lavreysen verloor de finale van zijn Australische rivaal Matthew Richardson, maar is met nog alleen de keirin op het programma zeker van de winst van het sprintklassement.

Lavreysen won op drie van de vijf Champions League-avonden het sprinttoernooi. Op de olympische piste van Saint-Quentin-en-Yvelines verloor hij vorige week van Richardson en op de slotavond overkwam dat Lavreysen nogmaals.

Richardson won het klassement van het prestigieuze toernooi vorig jaar, Lavreysen deed dat bij de eerste editie in 2021.