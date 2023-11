Directeur Stevens stapt op bij golffederatie om meldingen

Directeur Jeroen Stevens van de Nederlandse Golf Federatie heeft per direct zijn functie neergelegd. Hij wacht het onderzoek naar meldingen tegen hem bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) niet af, laat hij weten in een verklaring van de NGF.

Het CVSN is het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag, matchfixing en doping in de sport. Bij het meldpunt kwamen in augustus klachten binnen over twee medewerkers van de golffederatie. De NGF gaf de aard van de meldingen en de namen van de betrokkenen niet vrij, maar Stevens maakt in de verklaring duidelijk dat hij een van de twee personen is om wie het gaat.

“Ik heb de afgelopen twintig jaar met ongelooflijk veel plezier gewerkt bij de NGF als zowel technisch directeur als algemeen directeur. Die enorme passie voor mijn werk is geluwd, toen er op 2 augustus jongstleden onverwacht een aantal meldingen over mij via het CVSN zijn binnengekomen”, meldt Stevens. “Dit wordt gelukkig objectief onderzocht, maar het voorval heeft bij mij wél alle plezier en energie uit mijn werk gehaald. Daarom heb ik besloten mijn functie neer te leggen.”

Het bestuur van de NGF zegt het besluit van Stevens te betreuren. “We verliezen hiermee veel kennis en kunde en bovenal een zeer gewaardeerde collega. We zijn ontzettend trots op wat Jeroen de afgelopen 23 jaar heeft gedaan voor de NGF en de golfsport. Een recent succes van Jeroen is het binnenhalen van de Solheim Cup in 2026, een mooie afsluiting van zijn carrière bij de NGF.”