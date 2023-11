Kalinina zet tennissters Oekraïne tegen Nederland op voorsprong

De Oekraïense tennissters zijn tegen Nederland op voorsprong gekomen in de play-offs van de Billie Jean King Cup. In de Litouwse hoofdstad Vilnius bezorgde Anhelina Kalinina Oekraïne het eerste punt door in twee sets te winnen van Suzan Lamens: 6-2 6-3.

Kalinina is de nummer 27 van de wereldranglijst. De 24-jarige Lamens staat een heel stuk lager, op plaats 218. De Nederlandse raakte meteen haar eerste opslagbeurt kwijt en kon die achterstand niet meer goedmaken. Ze brak Kalinina wel om op 3-2 te komen, maar verloor daarna weer haar eigen game en later ook de set met 6-2.

Ook in de tweede set kwam Lamens met 2-0 achter, maar ze trok de stand weer gelijk. Nadat Lamens een breakpunt om op een 3-2-voorsprong te komen niet wist te benutten, pakte de 26-jarige Oekraïense haar game en won daarna ook de opslagbeurt van haar tegenstandster. Op 5-3 kreeg Kalinina op eigen opslag drie matchpoints. Op het eerste punt was het na een fout van Lamens meteen raak.

In de tweede partij neemt Arantxa Rus het op tegen Dayana Yastremska.