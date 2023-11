Lambriex en Van de Werken klimmen naar vierde plaats EK zeilen

Zeilers Bart Lambriex en Floris van de Werken zijn op het EK in de olympische klasse 49er in het Portugese Vilamoura naar de vierde plaats geklommen. Er zijn nog twee dagen te gaan in de titelstrijd, die wordt aangevoerd door de Oostenrijkers Benjamin Bildstein en David Hussl. De achterstand van de Nederlanders bedraagt 12 punten.

Lambriex en Van de Werken zijn drievoudig wereldkampioen in de 49er. Het duo is genomineerd voor de verkiezing van beste zeilers van de wereld (World Sailor of the Year Award).

Odile van Aanholt en Annette Duetz bezetten eveneens de vierde plaats in de 49erFX. De winnaars van het zilver op het WK in Den Haag staan 18 punten achter op het Noorse koppel Helene Naess en Marie Ronningen. Van Aanholt en Duetz zijn al zeker van olympische deelname volgende zomer.