Lavreysen blijft heersen in Champions League baanwielrennen

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft zijn leidende positie in de Champions League verstevigd tijdens de vierde ronde in Londen. De regerend olympisch kampioen won de sprint en eindigde als tweede op de keirin. Hij heeft in het klassement een fikse puntenvoorsprong op de Australiër Matthew Richardson met nog één ronde te gaan. De finale races zijn zaterdag in het Lee Valley Velodrome van Londen.

Lavreysen leed onlangs in de derde ronde in Frankrijk (St-Quentin-en-Yvelines) een zeldzame nederlaag op de sprint tegen Richardson. In Londen zette hij dat recht met een spectaculaire zege op het onderdeel. Het verschil op de meet was minimaal, maar het was wel de Brabander die zijn wiel net iets eerder over de lijn drukte. Op de keirin liet Lavreysen Richardson opnieuw achter zich, maar hij moest wel de Colombiaanse wereldkampioen Kevin Santiago Quintero Chavarro voor zich dulden.

Roy Eefting boekte ook succes in Londen. Hij won het onderdeel scratch. De Nederlander bleef de Canadees Dylan Bibic (tweede) en de Deen Tobias Hansen (derde) voor.