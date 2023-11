Nederlandse schaatsers buiten het podium op 1500 meter

De Nederlandse schaatsers zijn bij de wereldbekerwedstrijd in het Japanse Obihiro buiten de medailles gebleven op de 1500 meter. Kjeld Nuis was de beste Nederlander. De tweevoudig olympisch kampioen op deze afstand werd zesde. De zege ging naar de Japanner Masaya Yamada in 1.45,57.

Nuis kwam in zijn rit tegen de Canadees Connor Howe niet aan de tot dan toe snelste tijd van Yamada, die een dag eerder ook al de 1000 meter had gewonnen. De 34-jarige Zuid-Hollander bleef steken op 1.45,76.

Patrick Roest werd in de slotrit geklopt door wereldkampioen Jordan Stolz. De 19-jarige Amerikaan bleef met 1.45,59 echter net boven de tijd van de 27-jarige Japanner en werd tweede. In duizendsten van een seconde was hij net iets sneller dan Chinees Zhongyan Ning. Roest kwam tot 1.46,32 en moest genoegen nemen met de twaalfde plaats.

Daarmee was Roest net iets langzamer dan Thomas Krol. Die had eerder 1.46,29 gereden, goed voor de elfde tijd. Wesly Dijs was sneller. Met 1.45,88 bleef hij echter steken op de achtste plaats.

Louis Hollaar was eerder op de dag als vierde geƫindigd in de B-groep. Hij kwam tot een tijd van 1.47,21.