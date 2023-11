Schaatsers vijfde op ploegachtervolging bij Japanse wereldbeker

De Nederlandse schaatsers zijn bij de wereldbekerwedstrijd in Japan als vijfde geëindigd op de ploegachtervolging in de wereldbeker. Het drietal Louis Hollaar, Bart Hoolwerf en Marcel Bosker kwam tot een tijd van 3.45,29 en was daarmee veel langzamer dan het team van Noorwegen dat won in 3.40,83 voor Italië en de Verenigde Staten.

Van het trio dat in maart de wereldtitel veroverde stond alleen Bosker aan de start. Beau Snellink is er niet bij in Japan en Patrick Roest heeft zich dit seizoen niet beschikbaar gesteld voor de ploegachtervolging. Vooral de snelheid van Roest werd gemist. Met een betere slotronde werd het drietal van Canada nog nipt geklopt, maar het gat met de Noorse winnaars was heel groot.