Schaatsster Rijpma-De Jong pakt op 1500 meter zilver achter Takagi

Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong heeft bij de wereldbekerwedstrijd in het Japanse Obihiro zilver gepakt op de 1500 meter. De regerend wereldkampioene op deze afstand werd met 1.56,24 tweede achter Miho Takagi. De Japanse was met 1.54,54 veel sneller dan de rest van het veld. De Amerikaanse Kimi Goetz werd met 1.56,56 derde.

Rijpma-De Jong versloeg in de slotrit haar landgenote Esther Kiel. Die kon vanaf de start het tempo van de wereldkampioene niet volgen en werd met 1.59,54 slechts zestiende. Rijpma-De Jong was met een goede slotronde net iets sneller dan Goetz, maar kwam bij verre niet aan de tijd van Takagi, die 1,69 seconde sneller was.

Joy Beune werd eerder geklopt door Goetz, die dit weekend al een 500 meter won en podiumplekken haalde op de tweede 500 meter en de 1000 meter. De 24-jarige Overijsselse leek de snel gestarte Amerikaanse in de slotronde te gaan inhalen, maar strandde op 1.56,88 en werd vijfde.

Rijpma-De Jong, Beune en Kiel waren de enige Nederlandse schaatssters op de 1500 meter. Marijke Groenewoud en Melissa Wijfje, die zich eind oktober hadden gekwalificeerd, slaan met hun ploeg de wereldbekerwedstrijd in Japan over.