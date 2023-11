Skiester Vlhova wint eerste slalom van het seizoen

Skiester Petra Vlhova heeft de eerste slalom van het wereldbekerseizoen gewonnen. De Slowaakse was de beste in het Finse Levi, waar de Amerikaanse vedette Mikaela Shiffrin slechts als vierde eindigde.

Shiffrin won al vijf keer het klassement over alle disciplines samen. Haar rivale Vlhova deed dat in 2021. De Slowaakse hield in Levi na twee runs de Duitse Lena Dürr en de Oostenrijkse Katharina Liensberger achter zich. Zondag volgt een tweede slalom. De Zwitserse Lara Gut-Behrami won eind oktober de reuzenslalom van Sölden, waarmee het wereldbekerseizoen werd geopend.

Ondertussen zijn de mannen nog niet in actie gekomen. De afdaling op de Matterhorn werd zaterdag geschrapt vanwege het slechte weer in het Zwitserse Zermatt. Op 29 oktober kon de reuzenslalom voor de mannen in Sölden ook al niet doorgaan.