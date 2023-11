Team De Rooy stuurt ook truck met drie vrouwen naar Dakar Rally

Team De Rooy stuurt in januari 2024 drie trucks naar de Dakar Rally, die voor het vijfde opeenvolgende jaar in Saudi-Arabië wordt verreden. Een van de drie trucks kent een volledig vrouwelijke bezetting. Anja van Loon is de bestuurder van de Iveco, Floor Maten de navigator en Marije van Ettekhoven de monteur.

Voor de drie vrouwen is uitrijden van de zware woestijnrally het doel, Janus van Kasteren heeft andere plannen. Hij wil zijn dit jaar behaalde titel bij de truck verdedigen. Van Kasteren rijdt samen met navigator Marcel Snijders en monteur Darek Rodewald. Van Kasteren kroonde zich in januari van dit jaar tot de vierde Nederlandse eindwinnaar van de Dakar Rally bij de vrachtwagens. Jan de Rooy (1987), Hans Stacey (2007) en Gerard de Rooy (2012 en 2016) gingen hem voor.

Michiel Becx is de bestuurder van de derde truck van Team De Rooy. Met navigator Edwin Kuijpers en monteur Wuf van Ginkel wil hij proberen zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement.

De Dakar Rally begint op 5 januari in Al Ula en eindigt op 19 januari in Yanbu. De organisatie heeft een parcours uitgezet dat volgens racedirecteur David Castera minstens zo uitdagend is als dit jaar. Hij beloofde in een vooruitblik hoge zandduinen, technische beproevingen en terrein waar het lastig navigeren is.