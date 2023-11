Tennisster Rus zet Nederland weer naast Oekraïne in play-off

Arantxa Rus heeft Nederland op gelijke hoogte gebracht met Oekraïne in de landenontmoeting tussen de tennissters van Nederland en Oekraïne. In de Litouwse hoofdstad Vilnius, uitwijkplaats voor Oekraïne vanwege de oorlog in eigen land, versloeg de 32-jarige speelster uit Monster Dayana Yastremska in twee sets: 6-3 6-2. Daarmee staat het na één dag 1-1 in de play-off voor de Billie Jean King Cup.

Eerder op de dag had Oekraïne via Anhelina Kalinina de leiding genomen. De nummer 27 van de wereld was in twee sets te sterk voor Suzan Lamens, de nummer 218 van de wereld: 6-2 6-3.

Zondag gaat de play-off verder met een partij tussen Rus, 51e op de wereldranglijst, en Kalinina. Mocht Oranje Oekraïne verslaan, dan plaatst het team zich voor de Billie Jean King Cup Qualifiers, waar plaatsing voor de Finals op het spel staat.