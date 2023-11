Tennissters Canada voor het eerst in finale Billie Jean King Cup

De tennissters van Canada hebben voor het eerst de finale van het landentoernooi om de Billie Jean King Cup gehaald. De ploeg won in een slopende halve finale met 2-1 van elfvoudig winnaar Tsjechië. Italië is zondag in Sevilla de tegenstander in de eindstrijd.

Uitblinker in de Canadese ploeg was de 21-jarige Leylah Fernandez, die in het enkelspel won van Marketa Vondrousova en daarna nog de energie had om samen met Gabriel Dabrowski in het dubbelspel het benodigde punt voor de zege te behalen.

Tsjechië was de wedstrijd overtuigend begonnen met een zege van Barbora Krejcikova. Ze won met 6-2 6-1 van Marina Stakusic. Fernandez bracht Canada terug in de wedstrijd door in een twee uur durende partij Vondrousova te verslaan in drie sets: 6-2 2-6 6-3. Vrijwel direct daarna stond Fernandez nog eens bijna twee uur op de baan in het beslissende dubbelspel. Zij en Dabrowski wonnen met 7-5 7-6 (3) van Krejcikova en Katerina Siniakova.

De tennissters van Italië versloegen in de halve finales Slovenië met 2-0. Martina Trevisan en Jasmine Paolini brachten via overwinningen in het enkelspel de punten binnen. Trevisan rekende in twee sets af met Kaja Juvan (7-6 (6) 6-3), Paolini versloeg Tamara Zidansk in drie sets (6-2 4-6 6-3). Italië won het landentoernooi vier keer, voor het laatst in 2013.