Veldrijder Iserbyt houdt Nieuwenhuis van winst af in cross Niel

De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft in Niel ook de derde wedstrijd om de Superprestige gewonnen. Iserbyt reed lange tijd op kop met Joris Nieuwenhuis. De Nederlander moest in de slotronde terrein prijs geven en finishte op 16 seconden als tweede. De derde plaats was verrassend voor de Spanjaard Felipe Orts.

Iserbyt leidt in het klassement riant. De Belg van Pauwels Sauzen – Bingoal had ook de eerste twee Superprestige-crossen gewonnen. Lars van der Haar raakte al vroeg achterop door een valpartij. Hij staat nog wel derde in het klassement, achter Iserbyt en diens landgenoot Laurens Sweeck.

Nieuwenhuis, van Baloise-Trek Lions, en Iserbyt reden al in de eerste ronde van de Jaarmarktcross weg bij de concurrenten. De Nederlander ging in de vierde ronde onderuit in de modder, maar Iserbyt zag hem toch weer aansluiten.

Bij het ingaan van de laatste ronde had het duo een ruime marge op Orts. Nieuwenhuis maakte een foutje bij zijn laatste fietswissel en moest een gaatje toestaan. Dat kreeg de renner, die een jaar geleden het wielrennen op de weg voor gezien hield, niet meer gedicht.

Nieuwenhuis was na een wisselvallig begin van het seizoen tevreden over zijn optreden. “Vorig seizoen haalde ik een hoog niveau, dit seizoen was het vaak nog niet goed”, vertelde de uit de Achterhoek afkomstige crosser. “Ik ben blij dat het er eindelijk weer uitkomt. Hoe dat kan? Geen idee, al heb ik wel hard getraind, niet zo zeer op dit weekeind gericht. Eindelijk viel alles op zijn plek en had ik ook geen last van mijn rug. Het was ook een parcours wat me ligt: technisch maar ook zwaar.”

“Joris was supersterk en maakte amper foutjes”, had ook Iserbyt gezien.