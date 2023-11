Wereldkampioene Kok wint tweede 500 meter, blijft Leerdam voor

Schaatsster Femke Kok heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Obihiro de tweede 500 meter op haar naam geschreven. De 23-jarige wereldkampioene was sneller dan landgenote Jutta Leerdam. De Amerikaanse Kimi Goetz werd na haar zege van een dag eerder op de 500 meter nu derde.

Kok was in haar rit tegen de Japanse Kurumi Inagawa goed weg en hield de snelheid vast. Met 37,89 was ze sneller dan een dag eerder en had ze de beste tijd met nog één rit te gaan. Olympisch kampioene Erin Jackson, nog tweede een dag eerder, kwam echter niet aan de tijd van Kok en werd met 38,15 vierde.

Jutta Leerdam was in een rechtstreeks duel met landgenote Naomi Verkerk sneller. Met 38,00 verbeterde de winnares van de 1000 meter van vrijdag zich ten opzichte van de 500 meter van een dag eerder. De tijd bleek daarnaast goed voor zilver.

Marrit Fledderus was met 38,24 net iets langzamer dan een dag eerder. Met die tijd werd ze vijfde. Verkerk kwam tot 38,82 en was daarmee 1 honderdste van een seconde sneller dan Dione Voskamp. Verkerk werd vijftiende, Voskamp zestiende.