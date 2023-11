Basketbalsters verliezen tweede EK-kwalificatieduel van Kroatië

De Nederlandse basketbalsters hebben de tweede EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kroatië met 81-57 verloren. Oranje begon donderdag in groep A met een overwinning op Oostenrijk. Maar het verschil met Kroatische vrouwen was te groot.

Na het eerste kwart leidde Kroatië al met 31-14. De ploeg van bondscoach Vincent van Sliedregt slaagde er in Split niet in deze achterstand nog goed te maken. Emese Hof was topscoorster bij Oranje met 14 punten. Kourtney Treffers maakte er 12.

Spanje is derde tegenstander van Nederland in de groep. Van de acht poules gaan de groepswinnaars en de vier beste nummers twee naar het EK. Oranje deed in 1989 voor het laatst mee aan de Europese titelstrijd.