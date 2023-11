Berlijn aast op ‘bijzondere’ Olympische Spelen van 2036

Burgemeester Kai Wegner van Berlijn omarmt het plan om de Olympische Spelen in 2036 naar de Duitse hoofdstad te halen. “Wij steunen het idee van harte en vinden het plan voor een nationaal bid geweldig”, aldus de burgemeester tijdens een bijeenkomst in de stad.

“Het gaat erom de Spelen samen met het volk te ontwikkelen. We hebben het over de Spelen van 2036 of 2040, waarbij 2036 een bijzondere kans zou zijn voor onze stad en ons land”, zei Wegner. Dat jaar is het honderd jaar geleden sinds de vorige Olympische Spelen in Berlijn, die in 1936 plaatsvonden onder het naziregime.

De Duitse olympische sportfederatie (DOSB) zal op 2 december in Frankfurt een bijeenkomst houden om een ​​Duits bid te bespreken, met verschillende andere steden en regio’s in Duitsland die geïnteresseerd zijn. Berlijn was kandidaat voor de Spelen van 2000 en bouwde zelfs infrastructuur zoals een zwembad en een wielerbaan, maar Sydney in Australië kreeg de voorkeur.

De komende Spelen in 2024 worden gehouden in Parijs. Los Angeles organiseert het grootste sportevenement in 2028. De Zomerspelen van 2032 zijn toegewezen aan Brisbane.

De interesse voor het organiseren van de Spelen in 2036 is groot. Polen, India, Qatar, Egypte, Mexico, Indonesië en Zuid-Korea hebben eerder aangegeven dat zij zich kandidaat willen stellen.