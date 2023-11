Cricketers sluiten WK af met kansloze nederlaag tegen India

Het Nederlands cricketteam heeft op het WK in India ook zijn negende en laatste wedstrijd verloren. Het team van bondscoach Ryan Cook was in een uitverkocht stadion van Bengaluru niet opgewassen tegen het gastland. India won met 160 runs verschil.

De nederlaag tegen India was geen schande, want voor de thuisploeg was het de negende overwinning op rij. Als enige ongeslagen ploeg gaat India de halve finales in, waar het Nieuw-Zeeland treft. Zuid-Afrika en Australiƫ spelen de andere halve finale. Oranje eindigt het WK op de tiende plaats als laatste.

India begon het duel met Nederland aan bat en kwam tot een score van 410 runs. Shreyas Iyer noteerde liefst 128 runs, KL Rahul maakte 102 runs. Dat aantal runs verbeteren bleek een onmogelijke opgave voor de Nederlandse ploeg, ook al deden de mannen van Cook hun uiterste best met onder meer 54 runs van Teja Nidamanuru en 45 van Sybrand Engelbrecht. De score stopte bij 250 runs.

Oranje wist op het WK twee keer te winnen, van Zuid-Afrika en Bangladesh. Het team verloor naast India ook van Engeland, Afghanistan, Australiƫ, Sri Lanka, Nieuw-Zeeland en Pakistan.

De nederlaag tegen India betekent dat Nederland zich niet heeft geplaatst voor de Champions Trophy in 2025. De ploeg gaat zich nu voorbereiden op het WK in de korte wedstrijdversie Twenty20 in 2024 in de Verenigde Staten en het Caribisch gebied.