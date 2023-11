Motorcoureur Veijer wint in debuutjaar Moto3 GP van Maleisië

Motorcoureur Collin Veijer heeft in de Moto3 de Grote Prijs van Maleisië op zijn naam geschreven. De 18-jarige Staphorster van het team Liqui Moly Husqvarna Intact boekt in zijn debuutjaar de eerste overwinning.

Veijer had zich als tweede gekwalificeerd op het circuit van Sepang achter de Spanjaard Jaume Masia. Die eindigde als derde in de race. De Japanse teamgenoot van Veijer, Ayumu Sasaki, werd tweede

De jonge coureur is de eerste Nederlandse winnaar van een grand prix sinds Hans Spaan in 1990 in de 125cc in Brno de GP van toen nog Tsjecho-Slowakije won. Dat is 33 jaar geleden.

“Op het moment voel ik me geweldig, maar ook heel moe”, was de eerste reactie van Veijer. “Op een bepaald moment moest ik mijn teamgenoot aanvallen, anders was ik ook gepasseerd.”

Veijer kreeg zijn eerste zege zeker niet cadeau. De ‘rookie’ reed de hele race mee vooraan met Masia en teamgenoot Sasaki, die in een felle strijd om de wereldtitel zijn verwikkeld. Veijer nam met het ingaan van de eerste bocht de leiding, maar werd daarna weer ingehaald door Sasaki.

Door valpartijen vielen andere concurrenten achter hen weg en het drietal ging met nog één ronde te gaan strijden om de GP-zege. Veijer passeerde zijn teamgenoot aan het begin van die ronde. Door laat te remmen hield hij op de laatste twee lange rechte stukken Sasaki en Masia achter zich en ging vlak voor hen als eerste over de finish.

“Uiteindelijk hebben we een 1-2 voor ons team gehaald en daar ben ik heel blij mee”, reageerde Veijer die zijn hele team, de ‘crewchief” de dataman en de monteurs bedankte. “Ook dank aan mijn sponsors en familie die me steunen. We gaan kort genieten van dit geweldige moment en maandag een dagje rust nemen. Dan is het op naar Qatar waar komend weekend alweer de volgende race op het programma staat. Ook daar willen we er weer staan.” Veijer zei bij Ziggo Sport dat hij teamgenoot Sasaki waar hij kan wil helpen om de wereldtitel te veroveren.

Veijer had twee weken geleden bij de Grote Prijs van Thailand zijn eerste podiumplaats gehaald. Toen reed de 18-jarige coureur ook al lang aan de leiding, maar moest hij genoegen nemen met een derde plek.

In de WK-stand staat Veijer nu achtste met 130 punten. Masia gaat aan de leiding met 246 punten. Sasaki volgt met 233 punten. Er zijn nog twee races in het kampioenschap.