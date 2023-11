Nederlandse schaatsers buiten het podium op tweede 500 meter

De Nederlandse schaatsers zijn naast het podium gebleven op de tweede 500 meter van de wereldbekerwedstrijd in het Japanse Obihiro. Janno Botman was de beste Nederlander op de zevende plaats. De zege ging naar de Japanner Wataru Morishige in 34,64.

Botman moest de eerste 500 meter nog in de B-groep rijden, maar plaatste zich met een derde plaats voor de hoogste divisie. In de eerste rit zondag kwam hij tot 35,08.

Hein Otterspeer, vrijdag nog de beste Nederlander met 34,89, kwam nu tot 35,09. Daarmee werd hij achtste. Merijn Scheperkamp verbeterde zich ook ten opzichte van vrijdag, maar had een moeizame tweede bocht. Hij werd met 35,22 elfde.

Jordan Stolz kwam in de voorlaatste rit sterk terug tegen de Japanner Yuma Murakami. De wereldkampioen was met 34,94 nipt sneller en werd derde. In de laatste rit lieten Morishige en Tatsuya Shinhama, de winnaar van de eerste wereldbeker, zien duidelijk de snelsten te zijn. Shinhama werd tweede met 34,69.

Eerder op de dag kwamen Sebas Diniz en Kai Verbij al in actie in de B-groep. Diniz werd zevende met 35,61. Verbij achtste met 35,65.