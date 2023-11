Tennisser Sinner verslaat Tsitsipas in eerste partij ATP Finals

Jannik Sinner is de ATP Finals, het eindejaarstoernooi in Turijn waaraan de beste acht tennissers van het afgelopen seizoen deelnemen, gestart met een overwinning op Stefanos Tsitsipas. De Italiaan versloeg de Griek in twee sets: 6-4 6-4.

Sinner en Tsitsipas stonden voor de achtste keer tegenover elkaar. Het was de derde zege voor de Italiaanse tennisser. Voor eigen publiek had Sinner in de eerste set één break nodig om de winst te pakken. In de tweede set brak hij meteen de service van zijn Griekse tegenstander en wist deze marge vast te houden. Bij een stand van 5-4 serveerde hij met succes voor de wedstrijd. Hij maakte de partij af met een ace.

Sinner kwalificeerde zich voor het eerst voor de ATP Finals. “De week duurde lang. Ik was blij dat ik eindelijk de baan op kon. Het was een zware wedstrijd, maar ik denk dat ik het goed heb gedaan. Het is heel speciaal voor mij om hier te kunnen spelen”, zei de nummer 4 van de wereld.

In dezelfde groep neemt titelverdediger Novak Djokovic het zondagavond op tegen de Deen Holger Rune. De 36-jarige Serviër kan de ATP Finals voor de zevende keer winnen.