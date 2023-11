Tennisster Kalinina brengt Oekraïne op voorsprong met zege op Rus

Tennisster Anhelina Kalinina heeft Oekraïne weer op voorsprong gezet tegen Nederland in de play-offs van de Billie Jean King Cup. De nummer 27 van de wereldranglijst was in de Litouwse hoofdstad Vilnius, waar het duel wordt uitgevochten, in twee sets te sterk voor Arantxa Rus: 6-4 6-4.

Oekraïne heeft aan een derde overwinning genoeg om zich te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Qualifiers volgend jaar. Oranje moet zich dan weer zien te plaatsen voor de play-offs.

Rus had het Nederlandse team zaterdag weer op 1-1 gebracht door in twee sets te winnen van Dayana Yastremska. Kalinina had de eerste wedstrijd in twee sets gewonnen van Suzan Lamens. Lamens neemt het in de vierde wedstrijd op tegen Yastremska.

Kalinina brak Rus op 1-1 in de eerste set en dat was voldoende voor de setwinst. In de tweede set verspeelde de 32-jarige Nederlandse nummer 51 van de wereldranglijst op 3-3 haar servicebeurt. Ze brak meteen terug, maar verspeelde daarna opnieuw haar opslag. Kalinina serveerde vervolgens de partij uit.