Tennissters verliezen play-off Billie Jean King Cup van Oekraïne

De Nederlandse tennissters hebben de play-off tegen Oekraïne om plaatsing voor de Billie Jean King Cup Qualifiers verloren. Dayana Yastremska was in drie sets te sterk voor Suzan Lamens: 4-6 6-1 7-5. Na de winst, eerder op de dag, van Anhelina Kalinina op Arantxa Rus kwam Oekraïne op een niet meer te achterhalen 3-1-voorsprong.

Het duel werd gespeeld in Vilnius als gevolg van de oorlogssituatie in Oekraïne.

Zaterdag was Kalinina, de nummer 27 van de wereld, in twee sets (6-2 6-3) te sterk geweest voor Nederlands kampioene Lamens, 218e op de wereldranglijst. Rus bracht de stand weer in evenwicht door winst op Yastremska: 6-3 6-2. Bij Oekraïne ontbrak Elina Svitolina, die haar seizoen wegens een voetblessure eerder had afgesloten.

Lamens moest winnen van Yastremska om een beslissend vijfde duel (een dubbel) af te dwingen. De speelster uit Berkel en Rodenrijs kwam in de eerste set al snel met 3-0 voor. Bij 5-4 op de eigen opslag was het bij het tweede setpoint raak. In de tweede set had ze meteen kansen op een break, maar Lamens verzuimde de kansen te benutten en raakte vervolgens het initiatief kwijt. Yastremska liep uit naar 5-1 en pakte overtuigend de tweede set.

In de derde set slaagden beide speelsters er tot 3-3 niet in een opslaggame te winnen. Lamens was de eerste die dat wel lukte waarmee ze op een 4-3-voorsprong kwam. Maar ze raakte dat voordeel kwijt en bij 5-4 mocht Yastremska voor de winst gaan serveren. Ook die opslaggame ging verloren. Maar na een dubbele fout was een nieuwe achterstand (5-6) voor Lamens een feit. Bij 40-30 kreeg Yastremska haar eerste wedstrijdpunt. Die benutte de Oekraïense aan het einde van een partij die bijna tweeënhalf uur duurde.