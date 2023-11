Veldrijder Ronhaar beleeft primeur met wereldbekerzege

De Nederlandse veldrijder Pim Ronhaar heeft de derde wedstrijd om de wereldbeker gewonnen. De 22-jarige renner van Baloise-Trek Lions was in het Belgische Dendermonde de sterkste op een modderig parcours. Voor Ronhaar was het zijn eerste overwinning in een wereldbekerwedstrijd. In 2021 werd hij al wel wereldkampioen bij de beloften.

Ronhaar, afkomstig uit Hellendoorn, reed in de vierde van acht ronden weg bij de Belgen Laurens Sweeck en Toon Vandebosch. Die laatste had daarvoor alleen op kop gereden, maar viel daarna weg. Zijn positie werd ingenomen door Lars van der Haar. De Nederlands kampioen eindigde als tweede, net voor Sweeck.

Kersvers Europees kampioen Michael Vanthourenhout had zich op het laatste moment afgemeld voor de cross in zijn vaderland. Daar was de Nederlander Ryan Kamp als beste weg, maar hij zag niet veel later Vandebosch passeren. Van der Haar was op dat moment na een slechte start nog ver weg, maar de Woudenberger kwam snel opzetten en kon nog werk verzetten voor zijn vanaf halverwege wedstrijd alleen op kop rijdende ploeggenoot Ronhaar.

De jonge Nederlander had tot nu toe een wisselvallig seizoen. Na een offday in de Koppenbergcross eindigde hij vier dagen later als vierde op het EK. “Het is zaak na een tegenslag positief te blijven. Ik ben ook nog jong. Een slechte race is nooit fijn als je een paar dagen later het EK moet rijden, maar daar ging het weer heel goed.”

De vorm is er, ervoer Ronhaar. “In de eerste twee, drie rondes werd er door de ploegleiding geroepen dat ik me rustig moest houden en me moest sparen voor later in de wedstrijd. Ik voelde me daarna goed en hield het tempo hoog.”

Op het EK hield Van der Haar hem nog van het brons af, dat leek voor wat irritatie te zorgen. “Maar Lars en ik hebben samen een burger gegeten en een biertje gedronken erna. We hebben geen probleem, Lars is mijn beste vriend.”

Samen gaan ze op 5 december op trainingsstage. “Door al die wedstrijden heb ik na de wereldbekercross in de Verenigde Staten niet veel kunnen trainen. Deze week lukte het me eindelijk weer wat uren te maken. De basis moet iets omhoog, daarvoor moet ik misschien iets minder wedstrijden rijden.”

Van der Haar leidt het wereldbekerklassement, voor de Belg Eli Iserbyt en Ronhaar.