Djokovic wint na partij van drie uur van Rune bij ATP Finals

Novak Djokovic heeft hard moeten werken voor de overwinning in zijn eerste wedstrijd van de ATP Finals in Turijn. Na een partij van 3 uur versloeg de Servische titelverdediger de Deense tennisser Holger Rune met 7-6 (4) 6-7 (1) 6-3. Door deze zege zal Djokovic het jaar als nummer 1 van de wereld afsluiten.

Begin deze maand stonden Djokovic en Rune ook bijna drie uur op de baan in de kwartfinales van het toernooi in Parijs-Bercy. Toen was de 36-jarige Djokovic ook de beste. In Turijn waren de twee weer aan elkaar gewaagd. De eerste set ging lang gelijk op. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Djokovic was daarin met 7-4 te sterk. In de tweede set gaven de twee elkaar ook weinig toe. Rune kreeg bij een stand van 5-4 op de service van Djokovic de kans de set te pakken, maar hij benutte het setpunt niet. Djokovic maakte er 5-5 van. Er volgden geen servicebreaks meer en daarom moesten de twee opnieuw een tiebreak spelen. De Serviƫr wist daarin slechts 1 punt te maken.

Hoewel de 20-jarige Deen er toch een derde set had uitgesleept, kon hij het daarin niet meer spannend maken. Hij kwam al snel op een break achterstand en Djokovic besliste de partij met 6-3.

In dezelfde groep als Djokovic en Rune won de Italiaan Jannik Sinner met twee keer 6-4 van de Griek Stefanos Tsitsipas.