Tennisser Griekspoor zakt twee plaatsen op wereldranglijst

Tennisser Tallon Griekspoor is twee plaatsen gezakt op de wereldranglijst. De 27-jarige Noord-Hollander bereikte een week geleden met de 21e plaats zijn hoogste ranking ooit, maar kwam daarna niet in actie.

Griekspoor zag de Fransen Ugo Humbert en Adrian Mannarino op de ranglijst passeren. Humbert won in zijn vaderland het toernooi van Metz. Mannarino was de beste in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

Botic van de Zandschulp zakte één plaats en is nu de nummer 52 van de wereld. De Veenendaler verloor in Metz in de eerste ronde van de 19-jarige Fransman Luca Van Assche.

Novak Djokovic staat eerste en weet na zijn overwinning bij de ATP Finals op de Deen Holger Rune dat hij die positie dit jaar niet meer kan verspelen. De Spanjaard Carlos Alcaraz is de nummer 2 op de wereldranglijst.