Tennisser Koolhof start dubbeltoernooi ATP Finals met winst

Tennisser Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski zijn het dubbeltoernooi op de ATP Finals begonnen met een overwinning. Het als tweede geplaatste koppel was in twee sets te sterk voor de Australiƫrs Jason Kubler en Rinky Hijikata. De setstanden waren 6-3 en 6-4.

Koolhof, de nummer 5 van de wereld in het dubbelspel, speelt zijn laatste toernooi met Skupski. Volgend jaar dubbelt hij weer met de Kroaat Nikola Mektic, met wie hij in 2020 de ATP Finals won. Op het eindejaarstoernooi komen de beste acht koppels van het afgelopen jaar in actie, zowel in het enkel- als het dubbelspel.

Koolhof en Skupski treffen in de groepsfase verder het Indiaas/Australische koppel Rohan Bopanna/Matthew Ebden en het Amerikaans/Britse duo Rajeev Ram/Joe Salisbury.

Koolhof en Skupski lieten de kans op een vroege break in de tweede game liggen, maar in de vierde game was het wel raak. In de zevende game verloor Skupski zijn opslag, maar het favoriete koppel zette dat meteen in de volgende game alweer recht.

In de tweede set volgde de break in de derde game. Op de opslag van Hijikata volgden bij 5-3 de eerste wedstrijdpunten, maar de beslissing viel pas in de daaropvolgende game na 1 uur en 18 minuten.