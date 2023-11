Darter Van Gerwen als groepswinnaar door na zege op Kleermaker

Darter Michael van Gerwen heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. De 34-jarige Brabander, die al zeker was van de knock-outfase, was in een Nederlands onderonsje met 5-4 te sterk voor de al uitgeschakelde Martijn Kleermaker.

Van Gerwen verloor na een aantal missers meteen zijn eerste leg en keek even later tegen een 2-0-achterstand aan. De nummer 3 van de wereld pakte vervolgens een leg maar bleef daarna moeite hebben met het vinden van de dubbels. Kleermaker kwam op 4-2 en had nog één leg nodig voor de zege. Van Gerwen kwam echter weer langszij en maakte het in zijn eigen leg af, 5-4.

Van Gerwen, die het toernooi in 2015, 2016 en 2017 op zijn naam schreef, had zijn eerste twee groepswedstrijden gewonnen tegen Fallon Sherrock (5-1) en Rob Cross (5-4). Kleermaker had twee keer verloren.

Later op dinsdag speelt Danny Noppert nog tegen Brendan Dolan. De Nederlander gaat na twee zeges aan de leiding in zijn groep met 4 punten, 2 punten meer dan naaste belager Dolan. Eerder werden Dirk van Duijvenbode, Gian van Veen en Berry van Peer al uitgeschakeld in de groepsfase.