General Motors wil vanaf 2028 motoren leveren aan nieuw F1-team

Het Amerikaanse General Motors wil vanaf 2028 de motoren leveren voor het nog op te richten Formule 1-team van Andretti Cadillac. Het team van de Amerikaanse oud-coureur Michael Andretti wil al eerder toetreden tot de koningsklasse, maar heeft daar nog goedkeuring voor nodig. De eerste jaren zou een andere leverancier dan voor de motor zorgen.

General Motors wil bij zijn toetreding gelijk de top aanvallen, stelt de grote autofabrikant in aanloop naar de Grote Prijs in het Amerikaanse Las Vegas van komend weekend. “We zullen met de allerbesten racen, op het hoogste niveau, met passie waardoor we de sport voor fans over de hele wereld naar een hoger niveau zullen tillen.”

De Formule 1 krijgt vanaf 2026 een nieuw motorreglement. Met Mercedes, Ferrari, Renault, Audi, Honda en Red Bull-Ford waren al zes leveranciers bekend. Eerst leek het Alpine-team van Renault voor de eerste jaren te gaan samenwerken met de renstal van Andretti, maar die deal is geklapt.

Andretti Cadillac wil vanaf 2025 toetreden tot de Formule 1, maar de meeste bestaande teams zijn daar geen voorstander van. F1-baas Stefano Domenicali moet nog een beslissing nemen over de komst van het elfde team.