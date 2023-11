Snookerkampioen O’Sullivan ‘mentaal uitgeput’

Zevenvoudig wereldkampioen snooker Ronnie O’Sullivan worstelt met zijn mentale gezondheid. De 47-jarige Engelse prof heeft zich om die reden afgemeld voor het toernooi Champion of Champions in Bolton. Hij won dat toernooi vier keer.

“Mentaal voel ik me een beetje uitgeput en gestrest”, schreef ‘The Rocket’ op Instagram. “Ik wil voor mijn geestelijke gezondheid en mijn lichaam zorgen en heb me daarom teruggetrokken. Het spijt me voor alle fans, maar ik kom sterker terug.”

O’Sullivan raakte in mei de wereldtitel kwijt aan de Belg Luca Brecel. Hij behield desondanks de eerste plaats op de wereldranglijst. In oktober trok de befaamde snookerspeler zich ook al terug uit het Noord-Iers Open. Destijds gaf hij “medische redenen” op.