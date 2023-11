Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft na drie games opgegeven in de wedstrijd tegen de Deen Holger Rune bij de ATP Finals in Turijn. Tsitsipas, de nummer 6 van de wereld, staakte al na 17 minuten de wedstrijd. Op dat moment was de stand 2-1 in games voor Rune.

Het is onduidelijk wat voor Tsitsipas de precieze reden van opgave was.

De Griek had eerder al zijn eerste wedstrijd bij de ATP Finals verloren van de Italiaan Jannik Sinner (6-4 6-4).