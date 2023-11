Basketballers Pacers winnen topduel met 76ers in NBA

De basketballers van Indiana Pacers hebben het topduel met Philadelphia 76ers in de Amerikaanse competitie NBA gewonnen. Met Tyrese Haliburton als topscorer maakten de Pacers daarmee een einde aan een zegereeks van de thuisploeg die acht duels had geduurd. Bij de laatste zoemer stond het 132-126 in het voordeel van de bezoekers.

Haliburton liet naast 33 punten ook nog 15 assists noteren, terwijl zijn ploeggenoot Obi Toppin tot 27 punten kwam.

Voor de 76ers was Joel Embiid het productiefst met 39 punten en 12 rebounds. Al zijn vrije worpen, 17 stuks, gingen erin. Het betekende de tweede nederlaag voor zijn ploeg tegen acht overwinningen.

Denver Nuggets is de eerste ploeg met negen overwinningen. De titelverdediger in de NBA was met 111-108 te sterk voor Los Angeles Clippers.