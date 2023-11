Topboksers Deontay Wilder en Anthony Joshua doen op 23 december mee aan een groot gala in Riyad. De twee zwaargewichten vechten niet tegen elkaar in de hoofdstad van Saudi-Arabië. De Brit Joshua, oud-kampioen in de WBA, IBF en WBO, stuit op de Zweed Otto Wallin. De Amerikaan Wilder, oud-kampioen in de WBC, neemt het op tegen Joseph Parker uit Nieuw-Zeeland.

Joshua en Wilder vechten volgend jaar mogelijk tegen elkaar als ze winnen in Riyad.