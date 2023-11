Golfer Van Driel kwalificeert zich voor Europese Tour

Golfer Darius van Driel heeft zich via de Qualifying School gekwalificeerd voor de Europese Tour (DP World Tour) van volgend seizoen. Wil Besseling, Lars van Meijel en Mike Toorop haalden het niet en spelen volgend jaar voornamelijk op de Challenge Tour, het tweede niveau in Europa. Joost Luiten en Daan Huizing waren al zeker van speelrecht op de DP World Tour.

In de finale van de Qualifying School over negentig holes eindigde Van Driel op de gedeelde derde plaats. De top 25 op de baan van Infinitum Golf in het Spaanse Tarragona verdiende een plek op het hoogste niveau volgend jaar.

De 34-jarige Van Driel, die voor de laatste ronde op de vierde plaats stond, hoefde zich woensdag weinig zorgen meer te maken. “De meeste spanning was na gisteren eigenlijk weg, toen heb ik een heel goede ronde neergezet waardoor ik wist dat ik het moest kunnen halen”, zei Van Driel bij golf.nl. “Daarom heb ik de laatste ronde vandaag ook net wat veiliger gespeeld.”

Van Meijel eindigde op de 53e plaats in Spanje, Besseling werd 59e en Toorop 149e. De 37-jarige Besseling kende een teleurstellend jaar, waarin hij eindigde op de 141e plaats van de Race tot Dubai, de ranglijst van de Europese Tour. Twee jaar geleden was hij nog de nummer 74.