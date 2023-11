India naar finale WK cricket na zege op Nieuw-Zeeland

India heeft zich als eerste land geplaatst voor de finale van het WK cricket. Het gastland, dat in de groepsfase alle negen wedstrijden had gewonnen, versloeg in de halve finale Nieuw-Zeeland met 70 runs verschil.

India begon in het Wankhede Stadion in Mumbai met batten en creƫerde via Rohit Sharma (47 runs) en Shubman Gill (80 runs) een goede basis voor een hoog totaal. Virat Kohli (117) en Shreyas Iyer (105) voerden de score verder op, waarna de nummer 1 van de wereldranglijst eindigde op 397 runs voor het verlies van 4 wickets.

Nieuw-Zeeland verloor in de tweede innings snel zijn openingsbatsmen, maar herstelde zich dankzij Kane Williamson (69 runs) en Daryl Mitchell (134 runs). Na hun vertrek wist alleen Glenn Phillips (41 runs) nog in de dubbele cijfers te eindigen, waardoor Nieuw-Zeeland strandde op 327 runs in de voorlaatste over. De Indiase bowler Mohammed Shami rekende zeven van de tien batsmen in.

De tweede halve finale gaat donderdag tussen Zuid-Afrika en Australiƫ. De finale staat zondag in Ahmedabad op het programma. Oranje eindigde ondanks twee zeges als laatste in de groepsfase.