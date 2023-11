Italiaan Sinner beëindigt op ATP Finals lange zegereeks Djokovic

De Italiaan Jannik Sinner heeft op de ATP Finals verrassend gewonnen van Novak Djokovic. De Servische titelverdediger in Turijn moest zich na negentien zeges op een rij weer eens gewonnen geven. Na een gelijkopgaand en spannend duel werd het 7-5 6-7 (5) 7-6 (2).

Sinner (22) had nog nooit van de huidige nummer 1 van de wereld gewonnen. Van een groot niveauverschil was dinsdagavond weinig te merken. De strijd ging in de eerste set gelijk op met weinig breekpunten. Bij 5-5 was Sinner de eerste die een break plaatste. Vervolgens haalde de Italiaan de set op eigen service binnen.

Ook in de tweede set had Djokovic het lastig met de nummer 4 van de wereld. De tennissers gunden elkaar geen enkel breekpunt. In de tiebreak kwam Sinner met 2-0 voor, maar vervolgens richtte Djokovic zich op.

In de beslissende set was Sinner in de zesde game wederom de eerste met een break, maar nu sloeg Djokovic gelijk terug. Na goede servicegames moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin was Sinner duidelijk te sterk voor de zesvoudig winnaar van het eindejaarstoernooi. Het tweede wedstrijdpunt was raak.

De 36-jarige Djokovic verloor voor het eerst sinds juli. De Spanjaard Carlos Alcaraz was toen te sterk in de finale van Wimbledon.

Sinner gaat dankzij zijn tweede zege voor eigen publiek aan kop in de groep, met verder ook de Griek Stefanos Tsitsipas en de Deen Holger Rune. De beste twee plaatsen zich voor de halve finale. Djokovic had zijn openingswedstrijd moeizaam gewonnen van Rune.

Volgens Sinner hoort de overwinning bij de mooiste uit zijn carrière. “Maar dat is logisch als je van de nummer 1 van de wereld wint. Het was een tactische wedstrijd met goede services. Dit betekent veel voor me.”