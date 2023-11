Tennisser Alcaraz klopt woedende Roeblev op ATP Finals 

Tennisser Carlos Alcaraz heeft tijdens de ATP Finals in Turijn zijn eerste overwinning geboekt. Na de nederlaag in zijn eerste partij tegen Alexander Zverev was de Spanjaard woensdag in twee sets te sterk voor Andrej Roeblev: 7-5 6-2.

De eerste set ging tot 5-5 gelijk op waarna Alcaraz met een break de set naar zich toetrok. In de tweede set sloeg de Spaanse nummer 2 van de wereld direct toe op de opslag van Roeblev. De 26-jarige Rus ontstak hierop in woede en sloeg zichzelf met zijn racket tot bloedens toe op zijn knie.

Alcaraz toonde in de tweede set zijn klasse en liep uit naar 6-2. Door zijn overwinning houdt de 20-jarige Alcaraz zicht op plaatsing voor de halve finales.