Tennisser Koolhof onderuit in tweede wedstrijd ATP Finals

Tennisser Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski hebben in hun tweede wedstrijd in het dubbelspel op de ATP Finals een nederlaag geleden. Het als tweede geplaatste duo ging in Turijn met 6-3 3-6 10-7 onderuit tegen de Amerikaan Rajeev Ram en Joe Salisbury uit Engeland.

Beide koppels hadden hun eerste wedstrijd in de groepsfase gewonnen. Met het resultaat komen Ram en Salisbury op 2 punten. Koolhof en Skupski hebben 1 punt, net als de Australiƫr Matthew Ebden en Rohan Bopanna uit India.

Koolhof en Skupski wisten op 2-2 in de eerste set drie breakpoints niet te verzilveren, waarna ze in de volgende game prompt hun eigen opslag inleverden. Op 5-3 lieten ze eveneens kansen liggen om te breken en pakten Ram en Salisbury alsnog de set. Het Nederlands-Britse duo trok de stand in de tweede set weer gelijk dankzij een break in de achtste game. In de derde set namen Koolhof en Skupski een 5-3-voorsprong, maar draaiden Ram en Salisbury de set om: 10-7.

Voor Koolhof en Skupski is het toernooi in Turijn het laatste evenement dat ze samen spelen. Volgend jaar speelt Koolhof weer samen met de Kroaat Nikola Mektic, met wie hij in 2020 de ATP Finals won.

Koolhof en Skupski spelen vrijdag hun laatste groepswedstrijd tegen Ebden en Bopanna, die woensdag tegen de Australiƫrs Rinky Hijikata en Jason Kubler hun eerste zege boekten. Met de overwinning werd de 43-jarige Bopanna de oudste speler ooit met een zege op de ATP Finals.